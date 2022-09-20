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İzmir haber... Kemalpaşa'da 175 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kültür Sanat Haberleri

İzmir kültür sanat haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 175 kınalı keklik doğaya salındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 175 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) İzmir Şube Müdürlüğü tarafından Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Vişneli, Dereköy, Gökyaka, Cumalı ve Yeşilköy mahallelerinde toplam 175 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Yukarıkızılca Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, DKMP İzmir Şube Müdürü Hakan Özdur, DKMP İzmir Merkez Şefi Elif Karabulut, mahalle muhtarları Mehmet Çoban ve Uğur Akgül ile çevrede yaşayan vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Kültür Sanat

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yukarıkızılca İzmir Kültür Sanat Haberler

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