İzmir Enternasyonal Fuarı Üçüncü Gününde Konserler ve Gösterilerle Devam Etti

İzmir Enternasyonal Fuarı, üçüncü gününde konserler, gösteriler ve etkinlikler ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Serdar Ortaç, Onur Özdemir, Cem Adrian ve Uğur Aslan-Afara gibi ünlü sanatçılar sahne aldı. Fuar, İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak 'Gençlik' temasıyla düzenleniyor.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı, üçüncü gününde de konserler, gösteriler ve etkinlikler ile ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Çim Konserleri Sahnesi'nde Serdar Ortaç, Rock&More Sahnesi'nde Onur Özdemir, Mogambo Geceleri'nde Cem Adrian sahne alırken Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda ise Uğur Aslan-Afara gösterisiyle izleyiciyle buluştu.

İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak "Gençlik" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri'nin üçüncü konuğu Türk pop müziğinin ünlü ismi Serdar Ortaç oldu. Mesafe isimli şarkısıyla sahneye çıkan ve sık sık seyirci ile sohbet eden Serdar Ortaç, "Bu gece; sağlığıma kavuştuğuma göre artık ölmeden önce son konserim. O yüzden bir şey söyleyeceğim, bu gece, benim için bana unutulmaz bir gece yaşatın. 1994 Karabiberim'den bugüne kadar bütün şarkılarını dinleyeceksiniz, hepsini" dedi. Konser alanını dolduran fuar ziyaretçileri, Serdar Ortaç'ın her biri klasik haline gelen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Serdar Ortaç, 1994 yılındaki ilk albümünden bugüne kadar olan şarkılarını yaklaşık 2,5 saat boyunca dinleyicileriyle birlikte seslendirdi. Çim Konserleri Sahnesi'nde; 4 Eylül'de Volkan Konak, 5 Eylül'de Sibel Can, 6 Eylül'de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül'de Funda Arar, 8 Eylül'de Athena, 9 Eylül'de Tan Taşçı, 10 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

Rock&More sahnesinde Onur Özdemir vardı

Rock&More Sahnesi'nin ikinci konuğu ise son dönemin en popüler şarkısı Aşkın Olayım'ın söz yazarı ve bestecisi Onur Özdemir oldu. Bugüne kadar besteci ve söz yazarı kimliği ile çok sayıda hite imza atan pop müziğin en üretken sanatçılarından Onur Özdemir, sahne performansı ve müziğiyle alanı dolduranların büyük beğenisini kazandı. Kültürpark 3 No'lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi de 4 Eylül'de Mary Jane, 5 Eylül'de Eypio, 6 Eylül'de Mavi Gri, 7 Eylül'de Ufuk Beydemir ve 8 Eylül'de Mengene'yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

Mogambo'da sahne Cem Adrian'ın

Mogambo Geceleri'nde de Fuar boyunca müzik durmuyor. Mogambo gecelerinin üçüncü gününde sahnede Cem Adrian vardı. Adrian, kendi eserlerini ve kendine özgü tarzıyla yorumladığı türkülere kadar geçmişten günümüze pek çok şarkıyı sevenleriyle seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Adrian, "Kül" şarkısı ile final yaptı. Mogambo'da da fuar boyunca müzik durmayacak. Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak.

Açıkhavada sevilen gösteriler

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise sevilen sanatçı Uğur Aslan - Afara isimli müzikali ile sahnedeydi. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde 4 Eylül'de Sunay Akın & Nihat Sırdar - Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi, 5 Eylül'de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21.00'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek. - İZMİR