İzmir'de Kültür-Sanat Etkinlikleri Yaz Coşkusunu Yaşatacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında düzenleyeceği kültür-sanat etkinlikleri, kentte yaz coşkusu yaşatacak. 36. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılışına ev sahipliği yapacak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverler, L'acheron'un müzikal gösterisi ile buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayında düzenleyeceği kültür-sanat etkinlikleri, kentte yaz coşkusu yaşatacak. 36. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılışına ev sahipliği yapacak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverler, L'acheron'un müzikal gösterisi ile buluşacak.

Türkiye'nin en prestijli kültür-sanat mekanlarından olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), haziran ayında da çok önemli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İKSEV'İN 36. ULUSLARARASI İZMİR FESTİVALİ AÇILIŞI AASSM'DE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İKSEV tarafından 2 Haziran-11 Temmuz arasında 36. Uluslararası İzmir Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde olacak. Açılış, şef Oğuzhan Balcı yönetiminde Özgecan Günöz ve Can Özhan'ın solistliğindeki İZDSO konseri ile başlayacak. Konser, 2 Haziran Cuma günü AASSM Büyük Salon'da olacak.

15 Haziran tarihinde ise yine 36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında AASSM Büyük Salon'da geleneksel, çağdaş, bilgisayar destekli müzik, dans, tiyatro gibi farklı disiplinlerden sanatçılarla çalışan L'acheron, müzikal bir gösteri sunacak. Konserlere katılmak isteyenler, www.biletinial.com ya da İZDSO gişelerden biletlere ulaşabilecek. Festival bilgilerine ise http://www.iksev.org/tr/iksev adresinden ulaşılabilir.

PROF. DR. AHMET YÜRÜR'Ü ANMA ETKİNLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 50 yıllık meslek hayatında Türkiye'nin kompozisyon, müzikoloji ve müzik yöneticiliği gibi önemli alanlarına sıra dışı katkılarıyla tanınan çağdaş Türk besteci ve kompozisyon öğretmeni Prof. Dr. Ahmet Yürür'ü anacak. 13 Şubat 2023 tarihinde hayata gözlerini yuman Yürür için 5 Haziran saat 20: 00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da anma etkinliği yapılacak.

ÇOKSESLİ ÇOCUK KOROSU KONSERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 17 Haziran Cumartesi günü konser verecek. Sanat yönetmenliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini Türker Barmanbek'in, koro şefi yardımcılığını ise Halil İbrahim Aydın'ın üstlendiği konser, 13: 00'te İzmirli dinleyicileriyle buluşacak. Konsere katılım ücretsiz olacak.

ZUHAL OLCAY AASSM SAHNESİNDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında ise sanatçı Zuhal Olcay, 19 Haziran'da AASSM sahnesine konuk olacak. Saat 20: 30'da başlayacak konserin biletlerine ise www.aassm.org.tr, www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.