İsrail'de Dinozor Maketi Sergisi Büyük İlgi Görüyor
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İsrail'in Holon kentinde düzenlenen dinozor maketi sergisi büyük ilgi çekiyor. Sergide, farklı dönemlere ait gerçek boyutlu dinozor modelleri yer alıyor ve çocuklara interaktif bir öğrenme deneyimi sunuyor.
HOLON, 16 Ağustos (Xinhua) --İsrail'in Holon kentinde düzenlenen dinozor maketi sergisi büyük ilgi çekti. Farklı dönemlere ait onlarca gerçek boyutlu dinozor modelinin yer aldığı sergi, çocuklara interaktif bir öğrenme deneyimi sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat