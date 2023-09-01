Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi İnşa Ediliyor

Isparta Belediyesi tarafından Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşa ediliyor. Binanın en kısa sürede tamamlanarak teslim edileceğine değinen Başkan Başdeğirmen, 'Gazeteci arkadaşlarımızın burada rahmetli Gazeteci Soner Toros'un da ismini yaşatarak güzel hizmetler yapacakları inancındayız' dedi.

Isparta Belediyesi tarafından Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşa ediliyor. Binanın en kısa sürede tamamlanarak teslim edileceğine değinen Başkan Başdeğirmen, "Gazeteci arkadaşlarımızın burada rahmetli Gazeteci Soner Toros'un da ismini yaşatarak güzel hizmetler yapacakları inancındayız" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı içerisine bir basın merkezi binası yapılacağı sözünü vermişti. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası yapımı için inşaat çalışmaları başladı. Yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla hem şehirde görev yapan medya mensuplarına bir merkez kazandırılmış olacak hem de merhum Gazeteci Soner Toros'un ismi bu merkezde yaşatılacak. İnşaat çalışmalarının Ekim ayı içerisinde tamamlanması hedeflenirken, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezinin resmi açılışının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde yapılması planlanıyor.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, gazetecilik mesleğini icra eden medya mensuplarının misafirlerini ağırlayabileceği bir merkezin bulunmadığını, gazetecilerin tek çatı altında toplanması amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den bir basın merkezi talebinde bulunduklarını, bu talebin de olumlu karşılandığını söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezinin 150 metrekare kapalı alana sahip olacağını dile getirdi. Gazetecilerin bu merkezde hem toplantılarını yapabileceklerini hem de misafirlerini ağırlayabileceklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Hangi arkadaşımız bu derneğin başkanı olduysa mutlaka bugüne kadar kendi imkanlarıyla bir şekilde ofislerini oluşturmuşlar. Hiçbir zaman kurumsal bir binaları olmamış. Bu binayı yapmak bize nasip oldu. Şu anda çalışmalarımıza başladık. Burada da rahmetli Gazeteci Soner Toros'un da ismini yaşatarak güzel hizmetler yapacakları inancındayız. En kısa zamanda binayı tamamlayıp, teslim edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA