İngiliz turist, gerçek kadın gibi görünen heykeli taciz etti

İngiliz heykeltıraş Rory Macbeth'in yarattığı gerçekçi genç kadın heykeli, İngiltere turunda beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kaldı. 57 yaşındaki sanatçı, "Flora" adını verdiği balmumu heykelinin erkekler tarafından sürekli taciz edildiğini ve rahatsız edici davranışlara maruz kaldığını açıkladı.

Macbeth, heykeli mümkün olduğunca gerçekçi yapmak için büyük çaba sarf etmiş. Flora'yı beyaz bir şal giydirmiş, bileğine boncuklar takmış ve eline çiçekler yerleştirmiş. Bu detaylar, heykelin gerçek bir insan gibi algılanmasına neden oluyor.

Sanatçı, insanların çoğunun heykele olumlu tepkiler verdiğini, ancak bazı erkeklerin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirtti. "İnsanların çoğu onu gerçek sanıyor ve dokunmak istiyor. Ancak izinsiz dokunmak sorunlu bir davranış ve şaşırtıcı derecede yaygın," diye ekledi.

Macbeth, bu deneyimin kadınların günlük hayatta karşılaştığı tacizin boyutunu anlamasını sağladığını ifade etti. Heykeli Leeds, York, Glasgow gibi çeşitli şehirlerde sergileyen sanatçı, insanların Flora'nın nefes aldığını veya hareket ettiğini iddia ettiklerini de sözlerine ekledi.

Bu olay, toplumda kadınlara yönelik taciz ve rahatsız edici davranışların yaygınlığına dikkat çekerken, sanat yoluyla toplumsal sorunlara ışık tutmanın önemini de vurguluyor.