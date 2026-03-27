İncesu'da İç Anadolu'nun En Büyük Mozaik Kazı Alanı 'Ören Yeri' İlan Edildi

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 4 yıl önce başlayan İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı çalışmaları alanının 'Ören yeri' olarak ilan edildiğini duyurdu.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde 2021 yılından beri devam eden ve İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mozaikli yapının 'Ören yeri' ilan edildiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç'ın sanal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İncesu Örenşehir'deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

