İbrahim Nasrallah, Uluslararası Sezai Karakoç Günleri'nde Filistin edebiyatını anlattı

Filistin şiirinin yaşayan en büyük temsilcilerinden İbrahim Nasrallah, "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" etkinliğindeki özel oturumda edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve mütefekkir Karakoç, vefatının 2. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

"Nehirden Denize Kadar: Filistin Özgür Olacak" adlı oturuma katılan Nasrallah, çocukluk yıllarının edebiyat, şiir ve romanlarına etkisini anlattı.

1954 yılında doğmasının kendisine halkının yaşadığı bütün acıları yaşama tecrübesi verdiğini dile getiren Nasrallah, "Öyle bir süreç geçirdik ki umudun olmadığı bir süreydi. Çünkü yaşadığımız acı hayatımızın bütün parçasını kapsıyordu." ifadesini kullandı.

"Filistin savaşının karşı durduğu nokta; silişe ve yok edişe karşı duruştur"

Nasrallah, tanıklık ettiği bütün bu olayların hayatına ister istemez etkisinin olduğunu ifade ederek, çocukluk yıllarında tanıklık ettiği olayların sonraki deneyimlerine çok büyük katkısının olduğunu kaydetti.

Filistin edebiyatı hakkında bilgiler aktaran Nasrallah, şunları söyledi:

"Filistin'de ilk ayaklananlar, ilk direnişçiler aslında edebiyatçılardı. Filistin edebiyatı siyonistlerin yok etme politikasıyla çok ciddi bir savaş içerisinde. Çünkü siyonist bu varlık Filistin halkına dair ne varsa her şeyi silme ve yok etmeye çalışıyor. Şuradan da görüyoruz, siyonist bu varlık yıllar önce Filistinli her şeyi yok etmek için bir örgüt kurdu. Yani bu bağlamda ilk olarak köylerin ve şehirlerin ismini sildiler ve yerlerine İbranice isimler koydular. Bu silme ve yok etmenin ilk aşaması bu şekilde başlamıştı. İsimleri değiştirdikten sonra neredeyse 500'e varan köyü yıktılar."

Nasrallah, Filistin halkının dillerini koruduğunu belirterek, "Eğer Filistin halkı dillerini korumasalardı bugün direniş dili, direniş edebiyatı diye bir şey göremezdik. Bu olmasaydı ne Arap okuyucu ne Filistinli okuyucu bu direnişin var olduğunu görebileceği bir esere ulaşamazdı. Dolayısıyla Filistin savaşının karşı durduğu nokta; silişe ve yok edişe karşı duruştur." ifadelerini kullandı.

Eserlerinde Filistin halkının yaşadıklarını işlediğini aktaran Nasrallah, Filistin halkının siyonist güçlere karşı ölüme öldürmekle direnmediğini, ölüme karşı hayatla direndiğini sözlerine ekledi.

"Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" paneller, özel oturumlar, sergi, tiyatro, konser ve yarışmalarla 19 Kasım'a kadar Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam edecek.