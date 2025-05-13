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Hemşireler Tiyatro Oyunuyla Sağlık Çalışanlarının Hikayesini Anlattı

Hemşireler Tiyatro Oyunuyla Sağlık Çalışanlarının Hikayesini Anlattı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde hemşirelerin yazıp sahneye koyduğu 'Acillik Acil' tiyatro oyunu, sağlık personelinin yaşadığı zorlukları anlatıyor. Hemşireler Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 15 hastane çalışanı sahne aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hemşirelerin senaryosunu yazıp yönettiği tiyatro oyununda sağlık personelleri sahneye çıktı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşireler Bulut Genç'in yönettiği, Zehra Dağtepe ve Feyza Nur Akdemir'in senaryosunu yazdığı "Acillik Acil" tiyatro oyunu, Hemşireler Haftası kapsamında Erdemli Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Sağlık çalışanlarının görevi sırasında yaşamış olduğu olayların anlatıldığı oyunda, 15 hastane çalışanı rol aldı.

Programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deliktaş, sağlık personelleri ve çeşitli sendika ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat
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