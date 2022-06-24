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Hatay'da öğretmenlere akıl ve zeka oyunları öğreticiliği kursu verildi

AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Hatay'da öğretmenlere akıl ve zeka oyunları öğreticiliği kursu verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 80 öğretmene akıl ve zeka oyunları öğreticiliği kursu verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 80 öğretmene akıl ve zeka oyunları öğreticiliği kursu verildi.

Akıl ve Zeka Oyunları Öğreticisi İbrahim Halil Kocaman, AA muhabirine, okulda daha önce de akıl ve zeka turnuvaları düzenlendiğini hatırlattı.

İlçe genelindeki tüm kademelerdeki 60 okuldan 130 öğretmenin kurs için başvuruda bulunduğunu belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"Kursu tamamlayan öğretmenlerimiz kendi okullarında yeni eğitim ve öğretim sezonunda akıl ve zeka oyunları eğitimini verecek. Amacımız, turnuvalara göndereceğimiz öğrenci sayısını arttırıp, farkındalık oluşturmaktır. Kursumuza destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve öğretmenlere teşekkür ediyorum."

Ocaklı İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen eğitimler, 5 gün sürdü.

AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

Hisarcık Dörtyol Hatay Kültür Sanat Haberler

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