Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

Türk sinemasının usta oyuncularından Haluk Bilginer ile özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Feyyaz Yiğit, yeni projeleri için kamera karşısına geçti. İkilinin başrollerini paylaştığı "Can Dostum" filminin çekimleri İstanbul'un en gözde noktalarından Bebek Parkı'nda başladı.

UYARLAMA FİLM SETTEN İLK KARELER GELDİ

Oscar'a aday gösterilen ve dünya çapında büyük beğeni toplayan Fransız yapımı Intouchables (Can Dostum) filminden uyarlanan Türk versiyonun çekimleri tüm hızıyla sürerken, sette ilgi çeken anlar yaşandı. Çekimler sırasında Haluk Bilginer'in tekerlekli sandalye üzerinde olduğu görülürken, bu haliyle oyuncuyu gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak bunun rol gereği olduğu daha sonra netleşti.

"Can Dostum" filmi, dostluk, empati ve hayatın içindeki beklenmedik bağları konu alıyor. Haluk Bilginer'in yaşam enerjisi yüksek, ancak fiziksel engellerle mücadele eden bir karakteri canlandırdığı yapımda, Feyyaz Yiğit ise ona bambaşka bir perspektif sunan sıra dışı bir yardımcı rolünde izleyiciyle buluşacak.

Yapım ekibi, filmin 2026 yılı içinde vizyona girmesini hedeflerken, çekimlerin İstanbul'un farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.