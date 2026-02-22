Şanlıurfa'da iftarlıklar kapı kapı dağıtılıyor

Şanlıurfa'da ramazan ayında iftar sofralarına erişimde zorlanan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iftarlıklar ekiplerce kapı kapı dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan aşevinde, görev yapan personeller tarafından hazırlanan iftarlıklar, özenle kaplara konularak kentteki 5 bin aileye ulaştırılıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AA muhabirine, ekiplerin kapı kapı dolaşarak belediyeye gelemeyen ailelere ulaştığını ifade etti.

Söz konusu çalışmanın ramazan boyunca devam edeceğini belirten Canpolat,"Yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli aşevimizde şu anda 5 binin üzerinde aileye iftar öncesi ikramlarda bulunuyoruz. Belediye personellerimiz evlere gidiyor, kapıları çalıyor, dolu tabakları verip boşları alıyor." dedi.

Haliliye Belediyesi aşevi sorumlusu Sinan Elmas ise evlere ulaştırılmak üzere günlük 4 çeşit ikramlık hazırladıklarını belirterek, "Bizim hazırlığımız, yemek yapma sürecimiz gece 12'de başlıyor, bu süreç sabaha kadar devam ediyor." şeklinde konuştu.