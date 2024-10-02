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Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası 2024-2025 Sezonunu Açtı

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Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2024-2025 konser sezonunun açılışını Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirdi. Konserde Dvorak ve Chopin eserleri seslendirildi.

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, 2024-2025 konser sezonu açılışını, şefliğini Rengim Gökmen'in yaptığı konserle açtı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra şefliğini Rengim Gökmen yaparken, orkestraya piyanoda Gökhan Aybulus eşlik etti.

Antonin Dvorak ve Frederic Chopin'in eserlerinin seslendirildiği konseri, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, eski bakanlardan Abdulkadir Ateş ve Hikmet Sami Türk'ün yanı sıra öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverler de takip etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Kültür Sanat

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