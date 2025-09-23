Habip Aydoğdu'nun Kişisel Sergisi CerModern'de Açıldı

Haberler

Sanatçı Habip Aydoğdu'nun 'Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında' adlı kişisel resim sergisi, 14 Aralık'a kadar CerModern'de sanatseverlerle buluşuyor. Aydoğdu, sergisinde bilinçaltından çıkan izlerle izleyicilere hafıza ve bellek sunmayı hedefliyor.

Sanatçı Habip Aydoğdu'nun "Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında" adlı kişisel resim sergisi Başkentte sanatseverlerle buluştu.

Aydoğdu, CerModern'de düzenlenen sergiye ilişkin AA muhabirine, ilk sergisini 1976'da açtığını ve bugüne kadar 80'e yakın sergi düzenlediğini belirtti.

Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile Belleğin Kıyılarında" adlı serginin, 2000'li yıllardan bu yana ürettiği görseller ile yazıların birbiriyle buluştuğu resimlerden ortaya çıktığını söyleyen Aydoğdu, "Bilinçaltından çıkarabildiğim izleri, izleyicilere bir bellek, hafıza olarak aktarmak istiyorum. Bu sergi biraz da görsel imgelerle yazısal imgenin birlikte olabildiği img." diye konuştu.

Her resmin kendi içinde bıraktığı izlenimin önemine dikkati çeken Aydoğdu, bazı resimlerin kendisi için daha özel olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, Başkentli sanatseverleri 14 Aralık'a kadar açık olan sergisini ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
