Güzel Aşklar Diyarı'ndan İki Yeni Fragman Yayınlandı

KANAL D ekranlarına gelen ' Güzel Aşklar Diyarı dizisinin iki yeni tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanlar, istenmeyen gelin olmasına rağmen aşkı için her şeye katlanan Deniz'in çaresizliğini gözler önüne serdi.

Dizide, Cemal Alaca'nın ölümü yüzünden suçlanan ve gelin geldiği konakta ayakta durmaya çalışan Deniz'in içler acısı hali yürekleri burktu. Tanıtım filmlerinde mahkemede görülen Deniz, "Tufan benim akrabam. Kaçırmadı beni. Ben kendi rızamla gittim yanına" sözleriyle Tufan'ı korudu. Arhan, sinirlenerek mahkemeyi terk etti.

İmkansız bir aşkın çevresinde yaşanan olayları izleyici ile buluştursa da içerisinde barındırdığı aile hikayesi ile dikkat çeken dizide Gönül ve Arhan arasında yaşanan çekişme gün yüzüne çıktı. Oğlu Arhan'ı korumak için sınır tanımayan Gönül, "Bu evlilik bir hataydı zaten ilk zelzelede yıkıldı gitti" sözleriyle oğluna çıkışırken Arhan "Sen böyle davranmaya devam ettikçe ben Deniz'e daha çok bağlanacağım anne" karşılığını verdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güzel Aşklar Diyarı'nın, yapımcılığını Fatih Aksoy üstleniyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizide Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler rol alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D'de olacak.