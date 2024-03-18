Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Yaklaşık 2,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören 90'lı yıllara damga vuran Grup Laçin'in akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'den acı haber geldi.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Grup üyelerinden Enstrümanist Serkan Çağrı, arkadaşlarının acı haberini vererek "Acı kaybımız… Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun" dedi.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Grup üyeleri tarafından yayınlanan baş sağlığı mesajında ise şu ifadelere yer verildi: "Acımız büyük… Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun."