Üye Girişi
Haberler

Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bekar Gezelim şarkısıyla bir döneme damga vuran Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören 90'lı yıllara damga vuran Grup Laçin'in akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'den acı haber geldi.

"YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ"

Grup üyelerinden Enstrümanist Serkan Çağrı, arkadaşlarının acı haberini vererek "Acı kaybımız… Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık 2.5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun" dedi.

Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti

"ACIMIZ BÜYÜK"

Grup üyeleri tarafından yayınlanan baş sağlığı mesajında ise şu ifadelere yer verildi: "Acımız büyük… Grubumuzun kurucularından akordeon sanatçısı canımız kardeşimiz Şerif Baldemir 2.5 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kardeşimize Allah tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm dost ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti

Haberler.com / Barış Polat - Kültür Sanat

Ünlüler Müzik Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli? Yakup Fırat kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Yakup Fırat kaç yaşında, nereli? Salih Akkaya kimdir? AK Parti Konya- Akşehir Belediye Başkan adayı Salih Akkaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title