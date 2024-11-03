Gölcük Tabiat Parkı'nda Hazan Renkleriyle Gelen Ziyaretçi Yoğunluğu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hazan mevsiminde ziyaretçi akınına uğradı. Soğuk havaya rağmen yerli ve yabancı misafirler, parkın eşsiz manzarasında yürüyüş yapıp bisiklet sürdü.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hazan mevsiminin renkleri eşliğinde vakit geçiriyor.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ve çevresinde sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar, göl manzarası eşliğinde misafirlerini karşılıyor.
Soğuk havaya rağmen hafta sonunda parka yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve hatıra fotoğrafı çektirdi.