Haberler

Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı

Giresun'a özgü lezzetler Türk Mutfağı Haftasında tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Giresun'da düzenlenen etkinlikte, yöresel yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Giresun'da düzenlenen etkinlikte Giresun'a ait yemekler ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Giresun Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Uygulama Oteli olarak kullanılan Tarihi Zeytinlik Konağında düzenlendi. Etkinlikte Giresun'a ait yöresel yemekler, coğrafi işaretli ürünler ve Avrupa Birliği tarafından tescillenen Giresun Tombul Fındığının yanı sıra Alucra Oğlak Kebabı, Çavuşlu Ekmeği, Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi, Giresun Fındık Ezmeli Kadayıf Tatlısı gibi ürünler tanıtıldı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, Giresun'un tanıtımı noktasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, geleneksel Türk mutfağının tanıtılması ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın önemine değindi. Giresun'un kendine özgü mutfak kültürünün korunması ve tanıtılması yönünde yürütülen çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Ayrılacağını açıkladıktan sonra olanı hayatı boyunca unutamayacak
Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih hakkında son karar çıktı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü