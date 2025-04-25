Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım

Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor

Giresun'da 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi'nin düzenlediği 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, 13 farklı oyunla 1-15 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Belediye Başkanı Fuat Köse, sanatın önemine vurgu yaparak, tüm Giresunluları tiyatro günlerine davet etti.

Giresun Belediyesi tarafından organize edilen 28. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde 13 farklı oyun sanatseverler ile buluşacak.

Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi'nde 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte 11 tiyatro ekibi yer alacak ve tüm oyunlar saat 20.00'de başlayacak

Belediye Başkanı Fuat Köse, tiyatro binasında düzenlenen basın toplantısında, sanatın insan yaşamındaki değerine ve önemine dikkati çekti.

Bu duyarlılık ve farkındalıkla tüm Giresunlular ile çevre illerdeki sanatseverleri tiyatro günlerine davet eden Köse, "Tiyatro, sadece sahnede icra edilen bir oyun değildir, bir duruştur. İyiliğe giden yol için bir direniştir. Özgürlüğün, düşüncenin, yaratıcılığın en yalın ve saf halidir." dedi.

Köse, etkinliğe katılan ve emek veren yazar, yönetmen, oyuncu, teknik ekip ile tiyatroya gönül veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.