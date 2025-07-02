Giresun Adası'nda Turizm Potansiyelini Artıracak Çevre Düzenleme Projesi

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Giresun Adası, 32 milyon liralık maliyetle gerçekleştirilen çevre düzenleme projesi ile turistlere konforlu bir deneyim sunacak. Proje kapsamında yürüyüş yolları, seyir terasları ve diğer hizmet üniteleri yapılacak. Giresun Valisi, yıl sonunda adanın hizmete açılacağını ve yıllık 300-400 bin ziyaretçi beklediklerini duyurdu.

Giresun Adası'nda turistlerin konforlu vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Orta Çağ'dan kalma surlar, manastır harabesi, şapel, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak ile martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada, 32 milyon lira maliyetle "Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi" hayata geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Mayıs'ta başlatılan proje kapsamında, 39 dönümlük adada yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik, gişe, kafe ve tuvalet gibi hizmet üniteleri ile yönlendirme tabelaları ve aydınlatma düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Proje sayesinde, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aradığı yer" gibi mitolojik hikayelerle de bilinen adaya ilginin artması hedefleniyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun Adası'nın, Karadeniz'de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olduğunu söyledi.

Adanın turizm değerinin şu ana kadar ortaya çıkarılamaması konusunda eleştiriler olduğunu belirten Serdengeçti, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan projenin bu sene uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Serdengeçti, ziyaretçi kabul edilmeyen adada hava şartlarına bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Eylül-kasım itibarıyla da hizmete açılacaktır diye değerlendiriyorum. 2025 sonunda da iş bitim durumu var, zorunlu olarak bitmesi gerekiyor." dedi.

"Ziyaret edenler konforlu vakit geçirecek"

Adanın turizm potansiyelinin ilk kez ortaya çıkacağının altını çizen Serdengeçti, şu değerlendirmede bulundu:

"Rahat bir şekilde adamıza seyahat imkanı sağlanacak. Hem deniz hem de ada turizminden faydalanılacak. İskeleyi hazırladık, karşı iskele yapılıyor, ada iskeleye sahip olacak. Aynı zamanda adaya seyahat eden turistler için de yürüyüş alanı, seyir kafe, ihtiyaçlar için tesisler yapılacak. Ziyaret edenler konforlu vakit geçirecek."

Vali Serdengeçti, adanın, kentin turizm potansiyelini daha da büyüteceğini söyledi.

Adaya ilginin artacağını belirten Serdengeçti, "Giresun Adası, Karadeniz açısından, bölge turizmi açısından ciddi bir arzuyla görülmesi, gezilmesi gereken bir nokta olarak hem insanlarımızda hem turizm ajanslarında var olacak. Bu bağlamda Giresun Adası'nı yıllık 300-400 bin insanın ziyaret edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İkinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı adada mitolojik çağlardan beri insan yaşamı olduğunu aktaran Serdengeçti, geçmişte yapılan kazılarda çok sayıda tarihi kalıntıya ulaşıldığını ifade etti.

Adada bulunan tarihi eserlerin Giresun Müzesi'nde sergilendiğini anımsatan Serdengeçti, insanlık tarihine ışık tutan adanın, Giresun'un etnografik zenginliği olduğunu kaydetti.

Turizmde öykü ve hikayenin önemine değinen Serdengeçti, anlatılan efsaneler dolayısıyla insanların adaya ilgi duyacağını belirtti.

Vali Serdengeçti, adada uygulanan proje için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Kültür Sanat
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