Gazzeli ciltçi, İsrail saldırılarıyla parçalanan Kur'an-ı Kerimleri onararak yeniden kullanıma sunuyor

Filistinli ciltçi Rafet Abdulaziz Cebr, Gazze kentinde bir sokakta kurduğu çadır atölyesinde İsrail saldırılarıyla yırtılan, parçalanan Kur'an-ı Kerimleri onararak yeniden kullanıma hazır hale getiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında evlerin yanı sıra pek çok cami de yıkıldı ve buralarda bulunan Mushaflar yandı, parçalandı ya da enkaz altında kaldı.

Filistinliler ise abluka devam etmesine rağmen gündelik hayatlarını sürdürmek ve dini inançlarını yaşayabilmek için mücadeleye devam ediyor.

Abluka nedeniyle Gazze'ye yeni Mushaf girmediği ve Gazze'de de bunları basacak matbaa olmadığı için Kur'an-ı Kerim eksikliği yaşanıyor.

Filistinliler de bireysel çabalarıyla yıprananları onarıp yeniden kullanma yoluna gidiyor.

Yıpranmış ve yırtılmış Kur'an-ı Kerimleri onarıyor

Uzun yıllardır ciltçilik yapan Cebr de bu amaçla Gazze kentinde kurduğu çadırdan küçük bir atölyede yıpranmış ve yırtılmış Kur'an-ı Kerimleri ciltlemeye ve onarmaya başladı.

Savaşta camiler yerle bir olunca Mushafların çok hasar gördüğünü ve parçalandığını söyleyen Cebr, "İnsanlar bize Mushaf getirmeye başladı, biz de onları onarıp yenilemeye başladık. Bir günde 50-100 Mushaf geliyor." dedi.

Bu işi bir arkadaşıyla gönüllü olarak yaptığını anlatan Cebr, şunları söyledi:

"Bu çok büyük bir proje. Binlerce parçalanmış Mushaf var ve bizim hepsine yetişmemiz mümkün değil. Bu iş için 20 kişiye ihtiyaç var. Biz ise 2 kişiyiz. Bir günde 6, en fazla 8 Mushaf onarabiliyoruz."

Mushaf açığını gidermeye çalışıyor

Kur'an-ı Kerimleri onarırken büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Cebr, bunların başında malzeme (falçata, mengene, mukavva ve yapıştırıcılar) eksikliği, sıcak hava ve tozlu çalışma ortamı olduğunu kaydetti.

"Mısır ve Suudi Arabistan'dan gelen Mushaflar artık gelmiyor. Gazze'de de Mushaf basacak matbaa yok. İnsanlar Mushaf arıyor." diyen Cebr, kısıtlı imkanlarla da olsa yaptıkları işle büyük bir açığı kapattıklarına işaret etti.