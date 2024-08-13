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Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor

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Bu yıl 4-7 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, dünyanın dört bir yanından Filistinli yönetmenleri İstanbul'da ağırlayacak. Festival, Filistinli şair Mahmud Derviş anısına düzenlenen 'İnsani Bakış' bölümünde, Gazze'deki insanlık dramını ele alan yapımlara yer verecek. Bu özel bölümün Master Class dersini ise Cannes'da ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi verecek.

Festival boyunca, Filistinli yönetmenlerin filmlerinden oluşan özel bir seçki izleyicilere sunulacak. Yönetmenler ayrıca panel ve söyleşilerde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne katılacak ve filmleri gösterilecek olan Filistinli yönetmenler arasında, 1987 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi; 'Betlehem' ile Avrupa film festivallerinde ödüller alan ve 'Ömer' filmiyle 2014'te Oscar'a aday olan Hany Abu Assad; kısa filmi 'Farah Nabulsi' ile Oscar'a aday gösterilen ve BAFTA'da 'En İyi Kısa Film Ödülü' kazanan Farah Nabulsi; '200 Metre' filmi ile Filistinli bir ailenin İsrail'in Batı Şeria'yla arasındaki duvar nedeniyle yaşadığı zorlukları beyazperdeye taşıyan Amin Nayfeh; stop-motion tekniğiyle dikkat çeken ve 'ANYN-İkinci Gözüm' filmi ile 2016'da 'En İyi Yabancı Animasyon' dalında Oscar Öğrenci Akademi Ödülü'nü kazanan Ahmad Salih; 2020'de Berlinale Uluslararası Jürisi'ne seçilen ve 'Oblivion Theory' filmi ile 2021'de Berlinale Ortak Yapım Pazarı'nda En İyi Film Ödülü kazanan Annamarie Jacir; 2015'te İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan gazeteci Muhammed el-Kıyk'ı anlattığı ve 69'uncu Cannes Film Festivali'nde gösterilen 'Al-Qeeq' adlı kısa filmiyle tanınan Nevres Salih; ırksal adalet ve savaşların ortasındaki sosyo-politik yaşamı konu alan filmleriyle bilinen, Ji.hlava (2020) ve IDFA (2023) gibi festivallerde birçok ödül alan, 'Yafa'dan Bir Portakal' belgeseliyle Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'Uluslararası Grand Prix' ödülünü kazanan Mohammed Almughanni; ve 'From Ground Zero' projesiyle bu yıl Cannes Film Festivali'nde Gazze'deki savaş sırasında çekilen kısa filmlerden oluşan bir protesto gösterisi düzenleyen Rashid Masharawi yer alıyor.

Filistinli Yönetmenler Dostluk Film Festivali'nde Buluşuyor

FESTİVAL HAKKINDA

İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen festivale Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zeytinburnu Belediyesi gibi birçok kurum katkı sağlıyor. Festival, bu yıl 'Ana Yarışma', 'Kırk Yıllık Hatır' ve 'İnsani Bakış- Filistin' bölümleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Kısa filmciler, festivalin ana temasına uygun olarak dostluk konusunu işleyen yapımlarıyla festivale katılabiliyor. Filistin'de yaşanan drama dikkat çeken yapımlar ise 'İnsani Bakış' bölümüne başvurabiliyor. Başvurular, 23 Ağustos'a kadar 'dostlukfilmfestivali.com' adresindeki şartnameye uygun olarak 'filmfreeway' ve 'festhome' platformları üzerinden yapılabiliyor. Türk yapımları ve Filistin temalı yapımlar için başvuru ücretsiz.

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat

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