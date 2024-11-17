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Faruk Anbarcıoğlu'nun 'Alpagut Dilaverleri' Oyunu İzleyiciyle Buluştu

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Bursa'da AK Parti 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun rol aldığı 'Alpagut Dilaverleri' oyunu sahnelendi. Oyun, gençlere çevre bilincini aşılama amacı güdüyor.

Bursa'da AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun rol aldığı "Alpagut Dilaverleri" oyunu sahnelendi.

Senaryosunu program yapımcısı, sinema ve dizi oyuncusu Necati Kurnaz ile Anbarcıoğlu'nun sosyal sorumluluk projesi olarak kaleme aldığı oyunda genç kuşaklara ağaç dikme sevdasını aşılamak, halkı orman yangınlarına karşı uyarmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek ve eski bir gelenek olan köy hayırlarını gelecek nesillere aktarmak konuları işleniyor.

Yaklaşık 45 kişilik ekiple 3 aylık çalışma sonucu ortaya konulan oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Çevre bilincinin oluşmasında yardımcı olmaya çalıştık"

Anbarcıoğlu, AA muhabirine, filmde 4 önemli konuyu işleyip gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

"Köyün muhtarı rolünü oynuyorum." diyen Anbarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ormanda yangın çıkıyor. Yangını söndürmek isteyen korucu arkadaş gayret ediyor. Kendisi yangından zor kurtuluyor. Kurtulamasaydı alevlerin içinde kalacaktı. Öğrencilerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz bu konuları oynasın diye küçük çocuklarımıza rol verdik. Onlar da ağaç dikme sevdasını öğrendiler. Çevre bilincinin oluşmasında elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalıştık."

Anbarcıoğlu, galanın ardından gerekli izinlerin alınmasıyla oyunun okullarda çocuklara ücretsiz izletilebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat
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