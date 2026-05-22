Eyfel Kulesi'ndeki merdiveninin bir bölümü 450 bin Euro'ya alıcı buldu

Fransa'da 1889'da inşa edilen Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin 14 basamaklı bölümü, açık artırmada 450 bin 160 Euro'ya alıcı buldu. Parça, tahmini değerinin 3 katına satılırken, merdivenin diğer bölümleri dünyanın çeşitli yerlerinde sergileniyor.

Fransa'da 1889 yılında yapılan ünlü Eyfel Kulesi'ne ait merdivenin bir bölümü, çıkarıldığı açık arttırmada 450 bin 160 Euro'ya satıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Artcurial müzayede evinde dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'nin orijinal merdiveninin 14 basamaklı bölümü, açık artırmaya çıkarıldı. Gustave Eiffel tarafından 1889'da inşa edilen kulenin ikinci ve üçüncü katları birbirine bağlayan kısmı, 450 bin 160 Euro'ya alıcı buldu. 2.75 metre yüksekliğinde, 1.4 ton ağırlığındaki merdivenin sahibi açıklanmazken, tahmini değerinin (120-150 bin Euro) 3 katına satıldığı belirtildi.

Sökülen merdivenin parçaları dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Kulenin merdivenlerinin 160 metrelik bölümü 40 yılı aşkın bir süre önce küçük parçalara bölünerek satılmış, merdivenlerin yerini asansörler almıştı. Merdivenin bir bölümü 2008 yılında ABD'li bir alıcıya 553 bin Euro'luk rekor fiyatla satılmıştı. Diğer bölümleri ise dünyanın dört bir yanındaki prestijli noktalarda sergileniyor. Bazıları New York'taki Özgürlük Heykeli'nde, Japonya'daki Yoishii Vakfı'nın bahçelerinde ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
