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Eğitime destek veren hayırseverler "Ahde Vefa Resim Sergisi"nde anıldı

Eğitime destek veren hayırseverler 'Ahde Vefa Resim Sergisi'nde anıldı
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Eskişehir Valiliği himayelerinde düzenlenen 'Ahde Vefa Resim Sergisi'nde, eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin portreleri sanatseverlerle buluştu.

Eskişehir Valiliği himayelerinde düzenlenen "Ahde Vefa Resim Sergisi"nin açılış programı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide, eğitime katkı sağlayan hayırsever vatandaşların portreleri yer aldı.

Odunpazarı Kaymakamlığı ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan sergi, eğitime yaptıkları katkılarla ilçeye değer katan hayırseverlerin hatıralarını yaşatmayı amaçlıyor. Sergide, Odunpazarı ilçesine okul kazandıran hayırsever vatandaşların portreleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında, eserleriyle sergiye hayat veren Filipinli-Türk ressam Jonal Buenafe'nin sanat yaşamı ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli sergide yer alan sanatçının hazırladığı portreler, hayırseverlerin eğitime sunduğu katkıları sanatın evrensel diliyle gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

"Hayırseverlerin isimlerinin yaşatılması büyük anlam taşıyor"

Açılış programında konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, hayırsever vatandaşların eğitime sunduğu katkıların büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Vali Yılmaz, "Eğitime yapılan yatırımlar, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Hayırseverlerimizin bu anlamlı katkıları, onların isimlerinin ve hatıralarının gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemlidir," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra sergiyi gezen Vali Yılmaz, eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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