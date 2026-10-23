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Erzurum Gastronomi Lisesi'nin yeni kampüsündeki çalışmalar yerinde incelendi

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Erzurum Gastronomi Lisesi'nin yeni kampüsündeki çalışmalar yerinde incelendi
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Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, Anadolu'da bir ilk olan Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeni eğitim kampüsündeki çalışmaları yerinde inceledi. Hazırlık yılı dahil 5 yıllık müfredat uygulayan okulun en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete girmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında İstanbul'un ardından Anadolu'da bir ilk olma özelliği taşıyan Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeni eğitim kampüsündeki çalışmalar yerinde incelendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna'dan oluşan üst düzey bakanlık heyeti, Erzurum'da yapımı ve restorasyon çalışmaları devam eden Gastronomi Lisesi kampüsünü ziyaret etti. Heyet, kentin zengin mutfak mirasını geleceğe taşıyacak olan okulun fiziki yapısı, modern eğitim alanları, şantiye durumu ve yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Anadolu'nun mutfak hafızası bu okulda yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin öncülüğünde yürütülen proje çerçevesinde, Yıldız Holding iş birliğiyle tarihi bir binanın restore edilmesi ve ek tesislerin yapımıyla hayata geçirilen okul; hazırlık yılı dahil toplam 5 yıllık özel bir müfredat uyguluyor. Yabancı dil destekli ve yoğun uygulamalı eğitim veren lise, öğrencilerini LGS, yabancı dil ve yetenek sınavlarıyla kabul ediyor.

Bakanlık heyetinin gerçekleştirdiği incelemelerde, okul bünyesinde yer alacak modern mutfak atölyeleri, 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurt binası ve gastronomi müzesi gibi alanların son durumu titizlikle değerlendirildi. Geleceğin dünyaca ünlü şeflerini yetiştirmeyi ve doğrudan istihdama katkı sağlamayı hedefleyen okulun, en kısa sürede yeni yerleşkesinde tam kapasiteyle hizmete girmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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