Erzurum'daki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve 45 milyon yıllık doğal oluşum olduğu belirtilen Gökkuşağı Tepeleri, yaz mevsiminde de rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Tepeler dronla görüntülendi.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'nde yaz güzelliği yaşanıyor.
Kent merkezine 106, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki gökkuşağı tepeleri, Erzurum-Oltu kara yolu üzerinde bulunuyor.
Adını doğal yapısıyla oluşan rengarenk görüntüsünden alan gökkuşağı tepeleri, her mevsim görünümüyle dikkati çekiyor.
Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen rengarenk tepeler, ziyaretçilerine farklı renk tonlarında manzaralar sunuyor.
Renkli tepeler dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Talha Koca