Erzurum'da karları eriyen dağlar havadan görüntülendi - Haberler

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Erzurum'da karları eriyen dağlar havadan görüntülendi

AA - İsmail Kaplan - Kültür Sanat
Erzurum'da karları eriyen dağlar havadan görüntülendi

Doğu Anadolu'da kışın çetin geçtiği illerden Erzurum'da, dağlardaki karların erimesi ve doğanın canlanmasıyla insanları kendine hayran bırakan görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Anadolu'da kışın çetin geçtiği illerden Erzurum'da, dağlardaki karların erimesi ve doğanın canlanmasıyla insanları kendine hayran bırakan görüntüler ortaya çıktı.

Geniş ovaları, vadileri, menderesleri, yüksek dağlarıyla kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum, bahar aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Çat ilçesinde bulunan dağların yamaçlarındaki karların erimeye başlamasıyla zebra desenine benzeyen görüntüler oluştu.

Rakımları 1500 ile 3 bin 200 arasında değişen dağlarda ortaya çıkan manzara, AA ekibince havadan görüntülendi.

AA / İsmail Kaplan - Kültür Sanat

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