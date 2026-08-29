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Issos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Issos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
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Hatay Erzin'deki Issos Epiphaneia Antik Kenti'nde 2026 kazıları devam ediyor. Prof. Dr. Banu Özdilek liderliğinde yürütülen çalışmalar, kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkararak bölgenin kültürel mirasını ve turizm değerlerini artırmayı hedefliyor. Kaymakam Yunus Emre Akpınar da çalışmaları yerinde inceledi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Issos Epiphaneia Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Tarihi ve arkeolojik zenginliğiyle bölgenin önemli kültürel miras alanları arasında yer alan antik kentte, kazı ve arkeolojik çalışmalar Kazı Başkanı Prof. Dr. Banu Özdilek ile Dr. H. Onur Tıbıkoğlu ve kazı ekibi tarafından yürütülüyor.

Devam eden çalışmalarda antik kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve bölgenin kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kazı çalışmalarının Erzin'in kültürel ve turizm değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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