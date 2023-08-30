Ersay Üner, Bursalılarla Zafer Bayramı'nda buluştu

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla sanatçı Ersay Üner, Bursalı vatandaşlarla bir konser düzenledi. Üner, eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.