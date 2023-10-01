Erol Evgin, Adanalı müzikseverlerin coşkulu alkışları eşliğinde dört nesilden oluşan Adana korosu eşliğinde unutulmaz bir konser verdi.

Erol Evgin, Adana Korosu ile unutulmaz bir konser verdi

Dört Nesil Adana Korosu

Adanalı müzikseverlerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye "Söyle Canım" isimli şarkısını söyleyerek çıkan Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört nesilden oluşan Adana korosu eşliğinde söyledi.

Sanatçı, konserini Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği "100 Yılda Yüz Akıyla" isimli 100. Yıl Marşı ile sonlandırdı. İzleyenler Erol Evgin'e, ayakta ve hep bir ağızdan eşlik ettiler.