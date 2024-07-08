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Erciyes, Yaz Boyunca Doğaseverleri Ağırlıyor

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yaz boyunca devam eden etkinliklerle doğaseverleri ağırlıyor. Kış aylarında uluslararası standartlarda ve farklı eğimdeki pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak noktalarının başında gelen Erciyes Dağı, yaz döneminde de çok sayıda sosyal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler arasında zirve tırmanışı, ATV safari, çadır kamp alanı, meteor yağmuru izleme etkinliği gibi aktiviteler bulunuyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yaz boyunca devam eden etkinliklerle doğaseverleri ağırlıyor.

Kış aylarında uluslararası standartlarda ve farklı eğimdeki pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak noktalarının başında gelen Erciyes Dağı, yaz döneminde de çok sayıda sosyal etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Etkinliklerin başında gelen zirve tırmanışıyla her yaştan vatandaş, profesyonel dağ rehberleri eşliğinde 3 bin 917 rakımlı Erciyes'e tırmanıyor.

Tarifeli zirve tırmanışına katılan doğaseverler, adrenalin dolu bir yürüyüşün ardından gün doğumunu Erciyes'in zirvesinde izleme imkanı buluyor.

Kayseri'yi zirveye yakın bir noktadan izlemek isteyenler ise Hacılar Kapı'daki yaklaşık 2 kilometrelik Gondol Tesisi'ni kullanıyor.

Yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Lifos Tesisleri'ne ulaşan doğaseverler, şehir manzarasının keyfini çıkarıyor.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nı gezmek isteyenler, düzenlenen ATV safariyle de doğayı keşfederek, 2 bin 200 rakımda oluşturulan patika yollarda gezebiliyor.

Ayrıca, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin de Tekir bölgesinde oluşturulan çadır kamp alanında elektrik, banyo ve lavabo gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Gökyüzü meraklıları Erciyes'te buluşuyor

Geleneksel hale gelen meteor yağmuru izleme etkinliği, gökyüzündeki olayları merak edenleri Erciyes'te bir araya getiriyor.

Gökyüzü meraklıları, Lifos Tesisleri'nde 6 yıldır düzenlenen programda, gezegen ve takımyıldızı konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından teleskoplarla gökyüzünü yakından gözlemleme imkanı buluyor.

Ayrıca, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden fotoğrafçılar Erciyes'te gökyüzü hadisesini astrofoto teknikleriyle ölümsüzleştiriyor.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Erciyes'in kış döneminde olduğu kadar yaz aylarında da hareketli olması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için Erciyes'in bulunmaz bir yer olduğunu vurgulayan Akşehirlioğlu, "Sıcak havalarda gelinecek en güzel yerlerden birisi Erciyes. Burada serinlik, aktivite ve temiz hava var." dedi.

Akşehirlioğlu, yetişkinler için düzenlenen etkinliklerin yanı sıra çocuklara özel bisiklet parkuru oluşturduklarını ve parkurun ücretsiz olduğunu belirtti.

Erciyes'in hem kış turizminde hem yaz döneminde yapılan etkinliklerle önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Günübirlik piknik alanlarımız var. Sucuk ekmeğini kendisi yapmak isteyen vatandaşlarımız bu alanları ücretsiz kullanabiliyor. Hacılar ve Tekir bölgesindeki gondollarımızı yazın Erciyes'i görmek isteyen vatandaşlarımız için sürekli çalıştırıyoruz. Bizden en çok çadır kamp alanı isteniyordu. Bu yıl onu da hayata geçirdik. Vatandaşların güvenli bir alanda temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yer oluşturduk. Gününü biraz daha hareketli geçirmek isteyen vatandaşlarımız ise ATV turlarını tercih edebilirler. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zirve tırmanışlarımız olacak. Bu etkinliğimiz en çok rağbet gören faaliyetlerden birisi oluyor. Meteor izleme etkinliğimiz ise binlerce vatandaşımızı aynı anda Erciyes'e getiriyor."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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