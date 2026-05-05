Erciş'te "7 Bölge Anadolu Konseri ve Halk Oyunları" gecesi

Van'ın Erciş ilçesinde sahnelenen "7 Bölge Anadolu Konseri ve Halk Oyunları" gösterisi, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Erciş'te bulunan Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Anadolu'nun yedi farklı bölgesine ait halk oyunları ve müzikler sahnelendi. Yoğun katılımın olduğu programda, sahne alan ekiplerin performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Renkli görüntülere sahne olan gecede, yöresel kıyafetler ve müzikler eşliğinde sergilenen halk oyunları sık sık alkış aldı. Katılımcılar, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan gösterilerle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, izleyiciler bu tür kültürel programların devam etmesi temennisinde bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
