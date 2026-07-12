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Edirne kırmızısı temasıyla hazırlanan sergi açıldı

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Edirne kırmızısı temasıyla düzenlenen 5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Sergisi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide 20'yi aşkın sanatçının eserleri 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Edirne kırmızısı temasıyla hazırlanan 5. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Sergisi açıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluşan sergiyi gezdi.

Serginin küratörü Fırat Neziroğlu'ndan eserler hakkında bilgi alan Soytürk, sergide 20'yi aşkın sanatçının Edirne'nin tarihinden, kültürel mirasından ve Edirne kırmızısı ilham alarak ürettiği eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

Kentin kültürel değerlerini çağdaş sanatın evrensel diliyle buluşturan organizasyona katkı sunan Senur Akın Biçer, Sayın Fırat Neziroğlu ve tüm sanatçılara teşekkür eden Soytürk, serginin 19 Temmuz Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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