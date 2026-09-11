Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunun sezonu "nağmeler" konseriyle başlayacak
Edirne'de "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseri düzenlenecekKültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, yeni sanat sezonunu "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseriyle açacak.
Edirne'de "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, yeni sanat sezonunu "Nağmelerle Sezona Merhaba" konseriyle açacak.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren topluluk, 17 Eylül Perşembe günü sanatseverlerle buluşacak.
Konserde, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirilecek.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek program saat 20.00'da başlayacak.
Kaynak: AA