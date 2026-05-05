Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nde Roman orkestrası ve şarkıcı Tarık Mengüç sahne aldı

Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nde Üsküdar Belediyesi Roman Orkestrası ve şarkıcı Tarık Mengüç sahne aldı. Katılımcılar, hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasının ardından müzik grupları ve dans ekipleri gösteriler sundu.

Şenliklere katılan çok sayıda turist müzik eşliğinde eğlendi.

Üsküdar Belediyesi Roman Orkestrası oyun havalarıyla katılımcıları eğlendirdi.

Şenlikler kapsamında şarkıcı Tarık Mengüç de sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Mengüç, hareketli parçalarında vatandaşlarla birlikte tempo tuttu.

Mengüç, engelli bir vatandaşın yanına giderek birlikte şarkı söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Mengüç'e çiçek verdi, tüm müzik ve dans gruplarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kakava heyecanın devam ettiğini belirten Gencan, tüm dileklerin kabul olmasını diledi.

Kutlamalar yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
