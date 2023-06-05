EBB Gençlik Korosu Mihalıççık'ta konser verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan Gençlik Korosu, Mihalıççık'ta düzenlenen 'Gençlerle Türkülere Yolculuk' konserinde ilçe sakinleriyle buluştu.

EBB Gençlik Merkezi gönüllüsü gençlerden oluşan Gençlik Korosu, 'Gençlerle Türkülere Yolculuk' konserlerine devam ediyor. Bu kapsamda ikinci konserini Mihalıççık ilçesinde veren Gençlik Korosu, Mihalıççık Belediyesi Kültür Evi Salonu'nda sahne aldı.

Konsere, Mihalıççık Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, belediye meclisi üyeleri Mustafa Ahmet İmre ve Yavuz Cebeci, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserde şef Serpil Gürsel ile Gençlik Korosu, dinleyicilere türkülerle keyifli bir yolculuk yaşattı.

Konser sonunda EBB Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, koroyu tebrik ederek "Konser için sizleri tekrar bekliyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim" dedi.