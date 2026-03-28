Haberler

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu, kar sularının erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte başladı. Adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.

Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

Kar sularının erimesi ve havaların ısınmasıyla Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi.

Debisi yüksek suda botlarıyla ilerleyen raftingçiler, 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting tesis işletmecisi Serdar Çakmak, AA muhabirine, sezonun beklenenin üzerinde taleple başladığını söyledi.

Havaların mevsimsel olarak kendilerini mutlu ettiğini belirten Çakmak, "Havaların yağışlı gitmesiyle Melen Çayı'nın debisi yükseldi ve keyifli hale geldi. Sezonu bu anlamda da biraz erken açmış olduk. Nisan ayıyla yoğunluğun artacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

