Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye'ye geliyor; 3 şehirde sahne alacak

Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye'ye geliyor; 3 şehirde sahne alacak
Alternatif pop müziğin dünyaca tanınan isimlerinden LP (Laura Pergolizzi), 3 konserlik Türkiye turnesi kapsamında Ağustos ayında Ankara, İzmir ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Alternatif pop müziğin dünyaca tanınan isimlerinden LP (Laura Pergolizzi), 3 konserlik Türkiye turnesi kapsamında Ağustos ayında Ankara, İzmir ve İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Alternatif pop sanatçısı LP, Türkiye'ye geliyor. 'Lost on You' şarkısıyla dünya çapında büyük başarı yakalayan ve dijital platformlarda 3 milyarı aşkın dinlenme sayısına ulaşan sanatçı 11 Ağustos'ta Ankara Cermodern, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Turnenin biletleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla satışa çıkacak.

DEV İSİMLERİN ŞARKI YAZARI

Kariyeri boyunca 150'den fazla şehirde kapalı gişe konserler veren Los Angeles çıkışlı sanatçı, sadece yorumculuğuyla değil, dünyaca ünlü yıldızlara verdiği eserlerle de tanınıyor. LP; Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi isimlerin seslendirdiği şarkıların mutfağında yer alarak müzik endüstrisindeki yerini sağlamlaştırdı.

Sanatçı, 2023 yılında yayımladığı 'Love Lines' albümündeki yeni eserlerinin yanı sıra sevilen klasiklerini de kapsayan geniş bir repertuvarla Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı

Cami içerisinde uygunsuz görüntü! Meselenin aslı ortaya çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı