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Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura Türkiye'ye geliyor

İstanbul'da 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda dünyaca ünlü metal grubu Sepultura sahne alacak.

İSTANBUL (DHA) -

İstanbul'da 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda dünyaca ünlü metal grubu Sepultura sahne alacak.

Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilecek Milyonfest Metal Kampı, 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyon Beach Kilyos'ta düzenlenecek. Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble'ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar konser verecek.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Sepultura, İstanbul, Kilyos, Metal, Kültür Sanat, Haberler

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