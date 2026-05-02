Bilal Erdoğan: 'Batı artık insanlığı yüceltemiyor'

Dünya Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bugün sizin özendirilmeye çalışıldığınız Batı, artık insanlığı yüceltemeyen bir Batı, insanları birbirine kırdıran, soykırımı koruyan kollayan bir Batı... Gelin bu Batı'dan sonra insanlığın bu arayışına, merhameti, insanı, muhabbeti merkeze koyan bir anlayışı yaşatmaya çalışalım." dedi.

Bilal Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Ese Efe Parkı'nda düzenlenen İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, inciri ve zeytiniyle meşhur Aydın'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Dünya Etno spor Birliği olarak 10 yılı aşkındır İstanbul'da Etno spor Kültür Festivali'ni yapmaya çalıştıklarını, 21 Mayıs'ta 1 milyonun üzerinde kişiyi Atatürk Havalimanı'nda bir araya getirmeyi planladıklarını aktaran Erdoğan, "Dünyada çok çalkantılı zamanları yaşıyoruz. Yarın 3. Dünya Savaşı çıksa, burada kimse şaşırmayacak, böyle bir zamandayız. Allah sonumuzu hayretsin, Allah milletimizi muhafaza etsin. Allah bu kötü günlerin sonunda bize daha güzel günleri de göstersin. Çünkü büyüklerimiz diyor ki 'Gecenin sabaha en yakın anı, aynı zamanda en karanlık anı.' İnsanlık böyle günleri yaşıyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka ve robot teknolojilerine dikkati çeken Erdoğan, "Acaba insanoğlu, insanlığını mı yitiriyor, insanoğlu mu robotlaşıyor, eskisi kadar duygularını yaşayan insanlar mıyız, yoksa gitgide duyguları erozyona uğramış bir insanlık ırkı olarak mı gelişme gösteriyoruz? Teknoloji gelişme, ekonomik gelişme, bir sürü gelişmelerden bahsediyoruz ama acaba çocuklar anne babalarına, öğretmenlerine, anne babalar yavrularına eskisi kadar şefkat gösteriyor mu?" sorusunun konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Buradaki festival kapsamında düzenlenen rahvan at yarışlarına da değinen Erdoğan, bunun, içinde bir beyefendiliği ve nezaketi barındıran kendisine göre disiplini olan bir spor olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, kültürü, kimliği ve inancı yeni nesillere aktarmanın aracı olacak her türlü faaliyetlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz dosdoğru ama gençlerimizin kafasının içini kurcalayan, onları ifsat etmek, bozmak isteyen o kadar çok akım, o kadar çok tezahür, o kadar çok cereyan var ki... Biz gençlerimizin, çocuklarımızın ilgilerini çeken, onları meşgul eden şeylerin yerine başka şeyler koyabilirsek, ben inanıyorum ki bu gençlerimiz, bu çocuklarımız 21. yüzyıl dünyasına bir şeyler vadedebilecekler. Gerçekten yeniden dünyada barışın, yeniden dünyada sevginin, kardeşliğin egemen olabilmesine bizim gençlerimiz bence önayak olacaklar. Çünkü bizim ecdadımız Anadolu'da bunu başarmış. Anadolu'nun ötesindeki gönül coğrafyamızda bunu başarmış. Bu kadar milleti, bu kadar yüzyıl boyunca barış içerisinde yaşatmayı başarmış bir ecdadımız var."

"Muhabbeti merkeze koyan bir anlayışı yaşatmaya çalışalım"

Batılı ülkelerin insanlığa bakışını eleştiren Erdoğan, "O zaman niye Batı 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl kaldığı yerlerde kendi dilini konuşturuyor, kendi dinine inandırıyor, kendi kiliselerini yapıyor? Kim daha insancıl? Şimdiki Batı mı, bizim ecdadımız mı? Bizim ecdadımız kendinden olmayanın dinine, diline, kültürüne, yaşayışına saygı göstermeyi başarmış. O sayede bugün kan gölüne çevrilmeye çalışılan Kudüs'te Hristiyan, Müslüman, Yahudi beraber huzur içerisinde yaşayıp ibadetlerini yan yana yapabilmeyi başarmış. O zaman, şu gençlerimize şunu bir gösterebilsek... Bugün sizin özendirilmeye çalışıldığınız Batı, artık insanlığı yüceltemeyen bir Batı, insanları birbirine kırdıran, soykırımı koruyan kollayan bir Batı... Gelin bu Batı'dan sonra insanlığın bu arayışına, merhameti, insanı, muhabbeti merkeze koyan bir anlayışı yaşatmaya çalışalım." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.