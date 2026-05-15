'DÜFest 2026' renkli görüntülere sahne oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği öğrenci festivali DÜFest 2026, ikinci gününde spor turnuvaları, sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserlerle öğrencileri bilim, sanat ve eğlenceyle buluşturdu.

Kampüs alanında gerçekleştirilen festivalin ikinci günü, Sporfest Satranç Turnuvası ile başladı. Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler; oryantiring ve yüzme yarışmalarında rekabetin ve sporun birleştirici gücünün tadını çıkardı. Etkinlikler kapsamında açılan Bilim ve Teknoloji Sergisi ile "Temas: İnsan, Mekan, Zaman" Fotoğraf Sergisi öğrencilerden ilgi gördü.

Mezunlar yıllar sonra kampüste buluştu

Festival programında yer alan "Mezuniyet Bir Son Değil, Bir Bağdır; Bağlarımızı Tazelemeye Hazır mısınız?" etkinliğiyle DÜ mezunları kampüste yeniden bir araya gelerek hasret giderdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği DÜFest Panayırı'nda ise kulüp ve topluluklar stant açarak faaliyetlerini tanıttı. Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu ile Spor Bilimleri Topluluğunun halk oyunları gösterileri izleyicilerden alkış aldı.

Sporfest Geleneksel Okçuluk Turnuvası ile devam eden etkinlikler, akşam saatlerinde yerini müziğe bıraktı. Berkan Uz, Mert Yıldırım ve DJ Ali Hakan Eren'in performanslarıyla hareketlenen festival alanı, günün finalinde sahne alan "Maço Band" grubunun konseriyle renklendi. - DÜZCE

