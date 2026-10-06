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Dorian Gray'in Portresi, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yarın prömiyer yapacak

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Oscar Wilde'ın klasik eseri "Dorian Gray'in Portresi", Bursa Devlet Tiyatrosu'nun çağdaş sahne yorumuyla yarın saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Oyunun Bursa'da ilk kez seyirciyle buluşmasının ardından belirli tarihlerde sahnelenmeye devam etmesi planlanıyor.

İrlandalı şair ve yazar Oscar Wilde'ın klasikleşen eseri "Dorian Gray'in Portresi", Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından çağdaş bir sahne yorumuyla yarın Bursa'da ilk kez seyirciyle buluşturulacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, güzelliğini ve gençliğini sonsuza dek koruma arzusuyla ruhunu bir portreye teslim eden Dorian Gray'in hikayesini konu alan oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de prömiyer yapacak.

Oyunun, Bursa'da sanatseverlerle buluşmasının ardından belirli tarihlerde sahnelenmeye devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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