Dorian Gray'in Portresi, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yarın prömiyer yapacak

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İrlandalı şair ve yazar Oscar Wilde'ın klasikleşen eseri "Dorian Gray'in Portresi", Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından çağdaş bir sahne yorumuyla yarın Bursa'da ilk kez seyirciyle buluşturulacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, güzelliğini ve gençliğini sonsuza dek koruma arzusuyla ruhunu bir portreye teslim eden Dorian Gray'in hikayesini konu alan oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de prömiyer yapacak.

Oyunun, Bursa'da sanatseverlerle buluşmasının ardından belirli tarihlerde sahnelenmeye devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA