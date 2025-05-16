Dokunuşlar Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Temel Şükrü Töre'nin eserlerinden oluşan "Dokunuşlar" sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Geçmişin Dokusu, Geleceğin Dokunuşu" temasıyla hazırlanan sergide, doğadaki dokuların sanatçı üzerindeki etkilerini yansıtan üç boyutlu doku çalışmaları, kolajlar ve enstalasyonlar yer alıyor.

Eski aletlerin nostaljik yapısının, günümüz teknolojisi ve popüler kültür ögeleriyle harmanlandığı eserlerde, çok katmanlı bir anlatı sunuluyor.

Açılışına akademisyen ve öğrencilerin katıldığı sergi, 20 Mayıs'a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.