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Diyarbakır'da ekim ayında serinleyen hava tarihi Sur ilçesinde turizmi artırdı

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Diyarbakır'da ekim ayında serinleyen hava tarihi Sur ilçesinde turizmi artırdı
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Diyarbakır'da ekim ayında havaların serinlemesiyle tur sayıları arttı; yerli ve yabancı turistler kentin tarihi mekanlarına ilgi gösterdi. Turistler başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere önemli noktaları gezdi, elverişli hava sayesinde açık alanlarda daha rahat vakit geçirdi.

Diyarbakır'da havaların serinlemesiyle birlikte ekim ayında tur sayıları arttı. Yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi mekanlarını ziyaret edip gezmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da ekim ayıyla birlikte havaların serinlemesi, turizm hareketliliğine yansıdı. Sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanlara ilgi gösterdi. Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanımak isteyen turistler, başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere kentin önemli noktalarını ziyaret etti. Özellikle sonbahar aylarında daha elverişli hale gelen hava şartları, turistlerin açık alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağladı. Tarihi mekanları gezen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek Diyarbakır gezilerini ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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