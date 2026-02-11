Haberler

Denizli'de Orta Bizans dönemine ait tahıl küpü bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağmur sonrası meydana gelen toprak kaymasıyla ortaya çıkan Orta Bizans dönemine ait bir küp, jandarma ve Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Küp, Tripolis kazı ekibi tarafından çıkarılarak koruma altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Orta Bizans dönemine ait bir küp bulundu.

Çaybaşı Mahallesi'nde yağmurun ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgede küp olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Tripolis kazı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küp, koruma altına alınarak müzeye teslim edildi.

Yapılan ilk incelemede küpün Orta Bizans dönemine ait olduğu ve tahıl depolamak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Kültür Sanat
