Cunda Turizm Lisesi'nden Yöresel Otlarla Gastronomi Etkinliği

Cunda Turizm Lisesi'nden Yöresel Otlarla Gastronomi Etkinliği
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Ayvalık'ta Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bölgenin yöresel otlarından hazırladıkları lezzetli zeytinyağlı yemekleri misafirlere sundu. Etkinlikte, öğrenciler yerel otları modern gastronomiye entegre etmeye yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilçenin kendine has otlarından yemekler yaptı.

Etkinlikte, hindiba, istifno, arapsaçı, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, susam, turp otu ve kabak çiçeğinden yapılan zeytinyağlı yemekler iştahları kabarttı.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, Ayvalık'ın gastronomi kültürüne çok büyük katkı sağlayan yöresel otlarla yapılan yemeklerden oluşan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenlerinden Murat Çelik de hazırladıkları yöresel otlardan oluşan etkinliklerine yoğun ilgi gösteren misafirlere teşekkür ederek, "Ayvalık otlarından oluşan birbirinden lezzetli bir büfe hazırladık. Bu faaliyeti düzenlerken, bölgemizde yetişen otları öğrencilerimize tanıtmak, aynı zamanda da bölgede yetişen otların modern gastronomiye entegre edilebilmesinin önünü açabilmek adına büyük bir farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Okulun öğrencilerinden Emre Cambazoğlu da küçüklükten beri aşçı olmayı hayal ettiğini dile getirerek, Ayvalık'ta yetişen otların yanı sıra, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, arapsaçı, turp gibi ürünleri ilk kez okulun mutfağında gördüğünü ve tanıdığını söyledi.

Etkinlik, öğrencilerin yaptıkları yemeklerin katılımcılara ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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