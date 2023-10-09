Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 100 eserlik Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyaretçilere sunuldu. Sergide, 85 sanatçının Cumhuriyet'in farklı dönemlerini konu ederek yaptığı ebru, tezhip, minyatür, çini ve hat gibi 100 eser yer alıyor. Sergi, 13 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 eserle hazırlanan "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" beğeniye sunuldu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki sergide geleneksel Türk sanatları alanında çalışan 85 sanatçının Cumhuriyet'in farklı dönemlerini konu ederek yaptığı ebru, tezhip, minyatür, çini ve hat gibi 100 eseri bulunuyor.

Serginin organizatörü İhsan Çelikdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in 100. yılına bir armağan olması amacıyla sergiyi düzenlediklerini" belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Suna Koçal ise yaklaşık 3-4 ayda tamamladığı Atatürk'e yer veren bir minyatür eserle sergiye katıldığını anlattı.

Sergi 13 Ekim'e kadar gezilebilecek.