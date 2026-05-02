Çubuk'ta "Doğayla Buluş Sağlıklı Yaşa" temasıyla yürüyüş düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Doğayla Buluş Sağlıklı Yaşa" temasıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesinin bölgenin ekoturizm potansiyelini tanıtmak amacıyla organize ettiği yürüyüş için Yukarı Çavundur Göleti çevresini kapsayan parkur hazırladı.

Katılımcılar, 10 kilometreye yakın mesafeyi yürüdü.

Yürüyüş rehberi Selahattin Keser, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, katılımcıların doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

Katılımcılardan Adnan Özçakır ise doğa yürüyüşlerine düzenli olarak katıldığını belirterek etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.