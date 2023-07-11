Çorum'un Boğazkale ilçesinde Elmalı Yayla Şenlikleri düzenlendi

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Emirler Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen Elmalı Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenlikte Çorum'un yöresel yemeklerinden İskilip dolması ikram edildi. Etkinliğe siyasi temsilciler ve vatandaşlar da katıldı.